Coronavirus, Di Maio “Mes antiquato, momento di mea culpa europeo” (Di martedì 14 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono discriminazioni sui prodotti made in Italy, c'e' chi chiede prodotti con marchio virus free e questo non e' accettabile”. Cosi' il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nell'intervista a Peter Gomez in onda stasera a ‘Sono le venti' sul Nove, commentando l'avvio del tavolo sull'export al ministero degli Esteri. E sul consiglio europeo del 23 aprile ha aggiunto: “C'e' una trattativa in corso. Uso le parole di Conte: il Mes e' uno strumento antiquato. Forse e' arrivato il momento di un mea culpa europeo, l'austerity ha fatto tagli sulla spesa pubblica e questo ha indebolito la sanita' pubblica”.(ITALPRESS). L'articolo Coronavirus, Di Maio “Mes antiquato, momento di mea culpa europeo” proviene da Italpress. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Di Maio - polemico l’Europa : “Non sta mostrando solidarietà”

Coronavirus - oltre 102.000 i positivi in Italia. Di Maio : “L’Ue non ha mostrato solidarietà” – DIRETTA

Coronavirus - Di Maio : “L’Europa finora non ha saputo mostrare sufficiente solidarietà. Emersi egoismi e personalismi. Siamo di fronte a una sfida cruciale per il suo futuro” (Di martedì 14 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono discriminazioni sui prodotti made in Italy, c'e' chi chiede prodotti con marchio virus free e questo non e' accettabile”. Cosi' il ministro degli Esteri Luigi Di, nell'intervista a Peter Gomez in onda stasera a ‘Sono le venti' sul Nove, commentando l'avvio del tavolo sull'export al ministero degli Esteri. E sul consiglio europeo del 23 aprile ha aggiunto: “C'e' una trattativa in corso. Uso le parole di Conte: il Mes e' uno strumento. Forse e' arrivato ildi un meaeuropeo, l'austerity ha fatto tagli sulla spesa pubblica e questo ha indebolito la sanita' pubblica”.(ITALPRESS). L'articolo, Di“Mesdi meaeuropeo” proviene da Italpress.

Linkiesta : Per assicurarsi una copertura mediatica all’altezza delle sue ambizioni, e per rivendicare il suo spazio di fronte… - Linkiesta : Secondo il leader di @Piu_Europa, @bendellavedova, l'agenda del ministro degli Esteri «è portare l’Italia lontana d… - Corriere : Die Welt: «La mafia in Italia aspetta soldi da Ue». Di Maio: «Vergognoso, Berlino si dissoci» - TheQ_continuum : Di Maio in un tg, da quande apparizioni di Salvini non si vedeva... #COVID19 #coronavirus # - Noovyis : (Coronavirus, Di Maio “Mes antiquato, momento di mea culpa europeo”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Maio Coronavirus, Di Maio: "Finora l'Ue non ha mostrato solitarietà" TGCOM Il 15 aprile un nuovo appuntamento con le attività del Gruppo Astrofili Savonesi

Sito nuovo? E-commerce? Pubblicità sui nostri quotidiani e sui Social? Chiedici come avere il 60% di CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO causa Coronavirus, scadenza a breve, informati subito!

Andretti e la F1: “È ancora forte”

L’ultimo mese è stato tutt’altro che semplice per il mondo della Formula 1, schiacciato dalla pandemia di Coronavirus e costretto a stravolgere il calendario del ... Una leggenda del motorsport come ...

Sito nuovo? E-commerce? Pubblicità sui nostri quotidiani e sui Social? Chiedici come avere il 60% di CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO causa Coronavirus, scadenza a breve, informati subito!L’ultimo mese è stato tutt’altro che semplice per il mondo della Formula 1, schiacciato dalla pandemia di Coronavirus e costretto a stravolgere il calendario del ... Una leggenda del motorsport come ...