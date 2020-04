Coronavirus | Delrio | sì al Mes | ma senza condizionalità

(Di martedì 14 aprile 2020) Il capogruppo alla Camera del Pd, Graziano, ha confermato in una recente intervista la posizione del partito in merito all’applicazione del Mes in Italia per fronteggiare la crisi economico-sanitaria da. Secondo quanto raccontato alle penne di Affaritialiani.it, il capogruppo alla Camera del Pd, Graziano, ha confermato la posizione a favore del Mes … L'articolo: sì al Mes, macondizionalità proviene da www.meteoweek.com.

Alien1it : #CoronaVirus. Fondo salva Stati, #Confindustria chiede al governo di usarlo. A favore anche #Delrio e #Prodi.… - zazoomblog : Coronavirus: Delrio ‘Mes? tutti strumenti senza condizionalità vanno usati’ - #Coronavirus: #Delrio #‘Mes? #tutti - TV7Benevento : **Coronavirus: Delrio, 'Mes? tutti strumenti senza condizionalità vanno usati'**... - gufolibero : RT @gufolibero: @nzingaretti che prende le distanze dal suo gruppo parlamentare è una supercazzola che rimarrà nella storia repubblicana. A… - EBoffano : #Coronavirus Sulla proposta di una Covid-Tax di #DelRio le parole definitive di #Prodi: ho fatto un po' di conti: u… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Delrio

Il capogruppo alla Camera del Pd, Graziano Delrio, ha confermato in una recente intervista la posizione del partito in merito all’applicazione del Mes in Italia per fronteggiare la crisi ...Cronaca Coronavirus in Italia: Conte vede task force esperti ... La patrimoniale ribattezzata Covid-tax "era un proposta di Delrio, non del partito. C'è un discorso sotto, un desiderio di portare più ...