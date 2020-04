Coronavirus | de Magistris | “Napoli pronta per la fase 2 | ma basta disparità”

Leggi su 2anews

(Di martedì 14 aprile 2020) Secondo le parole del sindaco di Napoli, Luigi de, il capoluogo campano è pronto a ripartire il prossimo 4 maggio per la cosiddetta2, anche se con le dovute cautele. Per il sindaco, Luigi de, “Napoli e’a ripartire il 4 maggio, con le dovute cautele”. L’ex pm, intervistato da Radio Capital, elenca quanto messo in campo dalla sua amministrazione, tra distribuzione dei buoni spesa governativi, solidarieta’ attraverso il Banco Alimentare e creazione di un fondo per le famiglie con 1 milione di euro da risorse comunali e lo studio di un piano per i trasporti. Ma per lui resta un punto dolente la disomogeneita’ di misure territoriali e nazionali, non rinunciando alla contrapposizione con il presidente della Campania, Vincenzo De Luca. “Il fatto di prevedere differenziazioni di condotte ha creato contraddizioni ...