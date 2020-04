Coronavirus, da Savona a La Spezia passando per Genova: le prime inchieste sulle Residenze per anziani della Liguria (Di martedì 14 aprile 2020) Piovono inchieste giudiziarie sulle Residenze sanitarie assistite (Rsa) per anziani della Liguria. L’ultima in ordine cronologico è quella della Procura di Savona che ha aperto un fascicolo, al momento un “modello 45” senza ipotesi di reato e contro ignoti, per fare chiarezza su quanto accaduto nella Rsa Trincheri di Albenga: sui 104 ospiti, 45 sono risultati positivi al Covid-19 con 21 deceduti e 16 (su 18) operatori sanitari in malattia. Il procuratore di Savona Ubaldo Pelosi e il sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro, in base anche all’esposto del figlio di una vittima, in queste ore stanno chiedendo alla Rsa tutta la documentazione necessaria, a partire dalle cartelle cliniche degli ospiti fino alle testimonianze di operatori sanitari e oss per capire se sono stati dotati dei rispettivi dispositivi di protezione. Quella della Trincheri non ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - in Liguria 1864 positivi e 231 morti : +171 e +19 rispetto a lunedì. La Costa Luminosa resta a Savona

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Savona Coronavirus, deceduti 5 savonesi nelle ultime 24 ore IVG.it Annalisa: Ecco Houseparty, il mio singolo profetico

A causa delle chiusure imposte dal coronavirus, la cantautrice ha deciso di posticipare ... Inoltre ho attivato un'iniziativa di raccolta fondi per l'ospedale di Savona e sono sempre in contatto con ...

Coronavirus, da Savona a La Spezia passando per Genova: le prime inchieste sulle Residenze per anziani della Liguria

L’ultima in ordine cronologico è quella della Procura di Savona che ha aperto un fascicolo, al momento un “modello 45” senza ipotesi di reato e contro ignoti, per fare chiarezza su quanto accaduto ...

