Coronavirus: da Regione Lombardia 153mila mascherine a trasporto pubblico locale (2) (Di martedì 14 aprile 2020) (Adnkronos) - E' iniziata questa mattina e si completerà nella giornata di domani la distribuzione di 200mila mascherine per gli operatori del trasporto pubblico locale della Lombardia. Oltre alle 153mila mascherine alle agenzie del trasporto pubblico locale di Milano, Monza, Lodi e Pavia, Regione Lombardia ha consegnato 6.200 mascherine alle agenzie del Tpl di Mantova e Cremona e 4.500 alle agenzie del trasporto pubblico locale di Varese, Como e Lecco. Altre 17.866 mascherine sono state invece consegnate alle agenzie Tpl di Bergamo, 15.300 a Brescia e quasi 3mila a Sondrio. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Confesercenti Sicilia - ‘Regione crei fondo di crisi per imprese turismo’

Coronavirus/ In Calabria i positivi salgono a 956, 28 in più rispetto a ieri

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.483. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non ...

