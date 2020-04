Coronavirus, da oggi cambiano gli orari dei supermercati: chiusura posticipata per evitare affollamento – VIDEO (Di martedì 14 aprile 2020) oggi 14 aprile cambiano gli orari dei supermercati, la chiusura è stata posticipata per evitare affollamento durante l’emergenza Coronavirus Da oggi 14 aprile cambiano gli orari di molti supermercati, i quali nelle ultime settimane hanno subito variazioni a causa dell’emergenza Coronavirus. Il dpcm approvato il 10 aprile consente ai supermercati di restare aperti più a lungo … L'articolo Coronavirus, da oggi cambiano gli orari dei supermercati: chiusura posticipata per evitare affollamento – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie LIVE Coronavirus - Ultime notizie. In Basilicata oggi non si registrano nuovi contagi

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In Basilicata oggi non si registrano nuovi contagi

Coronavirus Campania - ultime notizie e contagi oggi 14 aprile (Di martedì 14 aprile 2020)14 aprileglidei, laè stataper evitare affollamento durante l’emergenzaDa14 aprileglidi molti, i quali nelle ultime settimane hanno subito variazioni a causa dell’emergenza. Il dpcm approvato il 10 aprile consente aidi restare aperti più a lungo … L'articolo, daglideiper evitare affollamento – VIDEO NewNotizie.it.

Corriere : Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro 'vestito' da operatore sanitario in omaggio ai medici e agli infermieri impeg… - NicolaPorro : La replica di #Mentana alla conferenza stampa di #Conte. Sì alla riapertura ma per fasce d'età. Ci voleva il… - Corriere : In Spagna la «Fase 2» inizia oggi: riaprono cantieri e fabbriche - matteotti_g : RT @nonfaretardi: Voi non immaginate nemmeno cosa voglia dire essere lombardi oggi. Resistere e sopportare, non solo il coronavirus, questo… - granato_maria : RT @AzzolinaLucia: Prosegue il confronto con i Ministri #Ue sull'emergenza #coronavirus. Didattica a distanza, come raggiungere tutti i nos… -