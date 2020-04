Coronavirus, da Burioni e altri scienziati la proposta per riaprire l’Italia: “Convivere con il COVID-19, gestendo la transizione da pandemia a endemia” (Di martedì 14 aprile 2020) “Per tornare gradualmente alla nostra vita di sempre, proponiamo la creazione di una struttura di monitoraggio e risposta flessibile, MRF, dell’infezione da Sars-CoV-2 e della malattia che ne consegue (Covid-19) e, possibilmente, in futuro, di altre epidemie“: lo si legge nel documento ‘Convivere con Covid-19: proposta scientifica per riaprire l’Italia, gestendo in modo sicuro la transizione da pandemia a endemia‘, firmato dai professori Roberto Burioni, Filippo Anelli (Fnomceo), Arnaldo Caruso (Siv), Andrea Cossarizza (Icas), Giuliano Grignaschi (Research for life), Giovanni Leoni (Fnomceo), Pier Luigi Lopalco (Patto trasversale per la scienza), Alberto Oliveti (Enpam), Guido Poli (Università San Raffaele), Silvestro Scotti (Fimmg), Marcello Tavio (Simit) e Guido Silvestri. “Questa nuova struttura, con chiare articolazioni ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - la “ricetta” di Burioni per ripartire : “Necessario usare le mascherine - fare più test e tamponi e isolare subito gli infetti”

