Coronavirus, Confindustria “Usare i fondi del Mes senza condizionalita'” (Di martedì 14 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In un momento cosi' delicato per la vita nazionale e' di vitale importanza riuscire a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per assicurare al Paese le risorse necessarie a superare l'emergenza sanitaria e avviare l'indispensabile fase della ripresa economica”. E' quanto si legge in una nota di Confindustria che “fa pertanto appello al Governo e a tutte le forze politiche affinche' si utilizzino a questo fine i fondi messi a disposizione dal Mes senza condizionalita' che non siano quelle della lotta al virus e alle sue conseguenze. Evitiamo polemiche sui termini, che possono creare solo danni, e concentriamoci sulla sostanza delle cose mobilitando le risorse nazionali per la difesa delle imprese e del lavoro”.(ITALPRESS). L'articolo Coronavirus, Confindustria “Usare i fondi del Mes senza condizionalita'” proviene da ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - gli industriali toscani contro il lockdown : bandiere a mezz’asta nella sede di Confindustria. “Pronti a iniziative eclatanti”

Bergamo is running : il video con cui Confindustria rassicurava i partner a fine febbraio : “Il rischio di contrarre Coronavirus è basso - le attività continueranno come sempre”

Coronavirus - il video con cui Confindustria Bergamo rassicurava i partner a fine febbraio : “Il rischio di contagio è basso - state tranquilli - attività continueranno come sempre” (Di martedì 14 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In un momento cosi' delicato per la vita nazionale e' di vitale importanza riuscire a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per assicurare al Paese le risorse necessarie a superare l'emergenza sanitaria e avviare l'indispensabile fase della ripresa economica;. E' quanto si legge in una nota diche “fa pertanto appello al Governo e a tutte le forze politiche affinche' si utilizzino a questo fine imessi a disposizione dal Mes' che non siano quelle della lotta al virus e alle sue conseguenze. Evitiamo polemiche sui termini, che possono creare solo danni, e concentriamoci sulla sostanza delle cose mobilitando le risorse nazionali per la difesa delle imprese e del lavoro;.(ITALPRESS). L'articolo“Usare idel Mes; proviene da ...

fattoquotidiano : Coronavirus, gli industriali toscani contro il lockdown: bandiere a mezz’asta nella sede di Confindustria. “Pronti… - Confindustria : Appello al Governo e a tutte le forze politiche per utilizzare i fondi Mes senza condizionalità per la lotta al vir… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Fiom contro Confindustria: “Da loro pressioni cieche per riaprire le aziende. Mettono il profitto d… - cinmir89 : RT @LaNotiziaTweet: Disastro nel Bergamasco. Tutta colpa di #Confindustria. Parla il consigliere regionale dei 5 Stelle, Alberti: “Oggi chi… - FieldingMellis9 : “Una trasfusione fatta ad un paziente morto non serve a nulla”. #Veneto #Confindustria #vescovi #vicenza #coronavirus #crisi -