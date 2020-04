Coronavirus, Confcommercio: “A marzo consumi in calo del 32%. Ora liquidità immediata ma anche contributi a fondo perduto” (Di martedì 14 aprile 2020) consumi in picchiata del 31,7% a marzo rispetto allo stesso periodo del 2019. E per il primo trimestre di quest’anno si stima una riduzione tendenziale del 10,4%. Sono le conseguenze del lockdown stando a uno studio della Confcommercio, la confederazione che rappresenta negozianti e imprese del turismo e dei servizi. Secondo il presidente Carlo Sangalli “i dati di marzo confermano il crollo dei consumi e del fatturato delle imprese. Serve liquidità immediata senza burocrazia integrando le garanzie dello Stato con indennizzi e contributi a fondo perduto“. “Siamo in presenza di dinamiche inedite sotto il profilo statistico-contabile, che esibiscono tassi di variazione negativi in doppia cifra”, si legge nel report sulla congiuntura, in cui si segnala l’inevitabile crollo del turismo con un -95% degli stranieri a partire dall’ultima ... Leggi su ilfattoquotidiano Allarme Confcommercio : pesante impatto coronavirus su consumi e PIL

