Coronavirus, CNA Veneto: “Persi 6.5 miliardi in un mese. Fermo il 64% delle imprese” (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – “In un mese, dallo scorso 12 marzo al 13 aprile, in Regione si è perso il 4,4% del Pil annuale pari a oltre 6,5 miliardi di euro”. Lo rileva la Cna del Veneto. A tale risultato – sottolinea la Confederazione – si arriva sommando le perdite derivanti dalla chiusura obbligatoria della gran parte delle attività commerciali al dettaglio e servizi alla persona (1,3 miliardi persi) con l’entrata in vigore del DCPM del 22 marzo che ha chiuso, dal 26 dello stesso mese, molte attività produttive e interrotto i cantieri delle costruzioni (4 miliardi). Vanno poi aggiunte le chiusure volontarie di almeno 38mila aziende alle prese con carenza di ordini e forniture, ma anche per senso di responsabilità verso i propri dipendenti (1,2 miliardi sfumati). Si tratta – scrive la Cna in una nota – di stime ... Leggi su quifinanza Coronavirus - la SSCNapoli distribuirà beni di prima necessità alle famiglie napoletane : i dettagli

