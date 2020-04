Coronavirus, Catalfo: “Bonus aumentano a 800 euro e reddito di emergenza” (Di martedì 14 aprile 2020) Risorse più consistenti per aumentare il bonus autonomi fino a 800 euro e per introdurre un reddito di emergenza da destinare alle fasce più deboli della popolazione: è l’annuncio del ministro Nunzia Catalfo su Facebook, inerente all’atteso contenuto del prossimo decreto per l’emergenza Coronavirus. Bonus autonomi: si va verso l’aumento Il “decreto Aprile”, in cui dovrebbero arrivare nuove misure economiche per la gestione della situazione innescata dall’emergenza Coronavirus, conterrebbe un aumento del bonus per gli autonomi, da 600 a 800 euro e l’ingresso di uno strumento, detto “reddito di emergenza”, rivolto alle fasce più vulnerabili della popolazione. È quanto esposto dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, in un post su Facebook nel quale ha annunciato l’orientamento ... Leggi su thesocialpost Ministro Catalfo : "Indennità coronavirus a 800 euro"/ "Pronti a reddito di emergenza"

Coronavirus - Catalfo : "Nel decreto di aprile reddito di emergenza e bonus da 600 a 800 euro"

