Coronavirus | Cannes non è più ottimista | rinviare il festival non basta

Coronavirus - il Palazzo del Cinema di Cannes diventa ritrovo per senzatetto

Il Festival di Cannes aveva annunciato il posticipo dell’edizione 2020 da maggio all’inizio di luglio. Ma a quanto pare non basterà. L’emergenza Coronavirus ha costretto il Festival a pensare ...

La 73esima edizione del Festival di Cannes, precedentemente rinviata a causa del Coronavirus, non si terrà a fine giugno. Lo annunciano gli organizzatori del festival il giorno dopo che il presidente ...

