Coronavirus Campania | ultime notizie e contagi oggi 14 aprile

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato l’ordinanza n.32. Prorogate le precedenti ordinanze, allineate alle indicazioni nazionali… - tgr_campania : #coronavirus Gli elicotteri della Guardia di Finanza nei cieli di Napoli per controllare il territorio: nel giorno… - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: giunte a Napoli le strutture modulari che verranno installate per potenziare i posti di terapia int… - Antonel38369093 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus In un video tributo alla Napoli responsabile #ANSA - occhio_notizie : #Coronavirus in Campania: controlli sull'aumento ingiustificato dei prezzi dei Carabinieri Forestali di Avellino -

Coronavirus Campania Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Campania