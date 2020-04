“Coronavirus | box in plexiglass tra gli ombrelloni | ‘Così garantiamo

Leggi su bufale

(Di martedì 14 aprile 2020) Le immagini dei box instanno circolando da diverse ore di bacheca in bacheca sui social. Le foto mostrano dei veri e propri divisori trasparenti tra gli, un’immagine che da una parte ha restituito la visione distopica di questo periodo storico, dall’altra ha scatenato l’indignazione. I nostri contatti ci hanno segnalato l’articolo di Repubblica pubblicato oggi, 14 aprile 2020. Ciò che vediamo, tuttavia, non è un provvedimento del governo come tanti utenti stanno pensando, bensì – lo scrive Repubblica – di un’idea dell’azienda Nuova Neon Group 2. La redazione di Repubblica ha contattato il proprietario, che ha spiegato: Una settimana fa abbiamo provato ad immaginare il ritorno in spiaggia. L’idea nasce con il duplice scopo di proteggere ma anche di far ripartire le ...