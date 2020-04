Coronavirus | bollettino Protezione Civile | “602 decessi | 675 nuovi casi”

Corriere : Coronavirus in Italia, 159.516 casi positivi e 20.465 morti. Terapie intensive, -2.5%. ... - Corriere : Rallentano i contagi, non i morti. Le vittime superano quota 20mila. Il bollettino del 13 aprile - lorepregliasco : Qui @istsupsan mostra che il tempo mediano da insorgenza sintomi a decesso è di 10 giorni ( - Spazio_Napoli : - toreobinu1 : Coronavirus, il nuovo bilancio: anche oggi oltre 600 decessi (ieri le vittime erano state 566): Il totale di decess… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sono oltre 20mila le vittime del Coronavirus in Italia. Secondo quanto emerso dall’ultimo bollettino nazionale diffuso dalla Protezione Civile, si contano 3.153 nuovi contagi nell’ultimo giorno. I ...Arrivano i nuovi dati della Protezione Civile riguardo i casi di contagio di Covid-19. In totale in Italia sono 104.291, con un incremento di 675 (in grande calo rispetto a ieri quando erano 1363). E' ...