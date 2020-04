Coronavirus, bollettino 14 aprile: 2972 nuovi casi, 602 morti e 1695 guariti. Calano i ricoverati (Di martedì 14 aprile 2020) Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, ha diramato il consueto bollettino con i dati su contagiati, morti, guariti da Coronavirus. Prosegue il trend positivo, i numeri sono in calo da più di una settimana e i dati di oggi martedì 14 aprile lo confermano: 675 nuovi casi di ammalati per un totale di 104.291 malati in Italia ma cala il numero di persone in terapia intensiva e di quelle ricoverate in ospedale. Sale il numero di morti rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore sono purtroppo avvenuti 602 decessi che portano il totale a 21.067 dall’inizio dell’emergenza. Estremamente positivo il caso dei guariti con ben 1695 dimessi per un totale di 37.130 persone capaci di sconfiggere Covid-19. Di seguito lo specchietto dettagliato con tutti i numeri sul contagio da Coronavirus in Italia nella giornata di martedì 14 aprile. bollettino CONTAGIATI DA ... Leggi su oasport Bollettino coronavirus Protezione Civile 14 aprile/ Conferenza stampa : +602 morti

Coronavirus - oggi 602 morti - 1.695 guariti e 2.972 nuovi casi : il bollettino ufficiale

Coronavirus - il bollettino : in Italia 162.488 casi e 37.130 guariti. Tornano a salire i morti - 602 da ieri (Di martedì 14 aprile 2020) Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, ha diramato il consuetocon i dati su contagiati,da. Prosegue il trend positivo, i numeri sono in calo da più di una settimana e i dati di oggi martedì 14lo confermano: 675di ammalati per un totale di 104.291 malati in Italia ma cala il numero di persone in terapia intensiva e di quelle ricoverate in ospedale. Sale il numero dirispetto a ieri, nelle ultime 24 ore sono purtroppo avvenuti 602 decessi che portano il totale a 21.067 dall’inizio dell’emergenza. Estremamente positivo il caso deicon bendimessi per un totale di 37.130 persone capaci di sconfiggere Covid-19. Di seguito lo specchietto dettagliato con tutti i numeri sul contagio dain Italia nella giornata di martedì 14CONTAGIATI DA ...

Corriere : Coronavirus in Italia, 159.516 casi positivi e 20.465 morti. Terapie intensive, -2.5%. ... - Corriere : Rallentano i contagi, non i morti. Le vittime superano quota 20mila. Il bollettino del 13 aprile - lorepregliasco : Qui @istsupsan mostra che il tempo mediano da insorgenza sintomi a decesso è di 10 giorni ( - DossiCarla : RT @paoloigna1: il tragico numero dei morti non cala, mentre tutti gli altri parametri si a partire da quello più importante e misurabile d… - Ultron65 : RT @covidiamo: Bollettino odierno @INMISpallanzani con evidenza numero dimessi e trasferiti (267) superiore a pazienti positivi ricoverati… -