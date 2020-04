Coronavirus, Boccia: “Siamo ancora in emergenza. Basta un errore per distruggere settimane di sacrifici. Chi vuole riaprire se ne assuma la responsabilità. Ma dalla scienza pretendiamo chiarezza” (Di martedì 14 aprile 2020) “Nella fase due entreremo dal 4 maggio, dobbiamo ancora mantenere la barra dritta”. E’ quanto ha detto, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, a proposito dell’emergenza Coronavirus. “Siamo nella fase in cui vediamo le prime luci – ha aggiunto – e dobbiamo difendere i risultati raggiunti. Capisco la voglia di uscirne, ma i numeri ci dicono che siamo ancora dentro l’emergenza. Se il presidente Emmanuel Macron prolunga il lockdown all’11 maggio, è perché sa che senza salute non c’è economia. Per il ministro Boccia “parlare di normalità vuol dire illudere la gente, perché se fai un errore distruggi settimane di sacrifici di tutti”. “A chi non ha colto l’insegnamento di questi 45 giorni – ha aggiunto ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus e crisi economica - Romano Prodi dice la sua e boccia la patrimoniale. Apertura sul Mes

Coronavirus - Boccia : “Ancora piena emergenza - chi vuole riaprire ne sarà responsabile”

