Coronavirus | Boccia “Chi vuole riaprire si assume la responsabilita' ”

(Di martedì 14 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nella fase due entreremo dal 4 maggio, dobbiamo ancora mantenere la barra dritta;. Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera il ministro per gli Affari Regionali Francesco, in merito all'emergenza.“Siamo nella fase in cui vediamo le prime luci e dobbiamo difendere i risultati raggiunti. Capisco la voglia di uscirne, ma i numeri ci dicono che siamo ancora dentro l'emergenza. Se il presidente Emmanuel Macron prolunga il lockdown all'11 maggio, e' perche' sa che senza salute non c'e' economia;, sottolinea, per il quale “parlare di normalita' vuol dire illudere la gente, perche' se fai un errore distruggi settimane di sacrifici di tutti. A chi non ha colto l'insegnamento di questi 45 giorni perche' annebbiato dal dio denaro, ricordo che l'Italia conta 160 mila casi e 20 mila morti. Chi pensa che il ...