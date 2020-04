Coronavirus Bari, Decaro passeggia nel quartiere Madonnella e la gente dai balconi lo applaude, lui si commuove e piange (Di martedì 14 aprile 2020) Decaro in questi giorni difficili è sempre più a contatto con la gente e sta mostrando, al popolo barese che lui c’è e sta dando tutto se stesso per far rispettare e leggi e per fare in modo che si esca quanto prima da questa situazione che ormai è avvertita da tutti come un incubo. Ieri il sindaco della città di Bari ha fatto una passeggiata nel quartiere Madonnella e, quando la gente affacciata i balconi l’ha visto ha iniziato ad applaudirlo e a gridargli “bravo”. Decaro si è profondamente commosso fino alle lacrime e ha risposto alla sua gente: “Ancora un po’ e ce la facciamo”. Leggi su baritalianews Coronavirus - sindaco di Bari Decaro consegna spesa a domicilio a paziente appena dimesso dall’ospedale. E lui lo ringrazia : “Ti voglio bene”

Coronavirus Bari - Emiliano - 26 tonnellate di DPI acquistate dalla regione appena arrivate a Bari per proteggere medici - infermieri e operatori sanitari

Coronavirus Bari - Decaro a Conte - o arrivano i 5 miliardi o faccio lasciare i rifiuti per strada (Di martedì 14 aprile 2020)in questi giorni difficili è sempre più a contatto con lae sta mostrando, al popolo barese che lui c’è e sta dando tutto se stesso per far rispettare e leggi e per fare in modo che si esca quanto prima da questa situazione che ormai è avvertita da tutti come un incubo. Ieri il sindaco della città diha fatto unata nele, quando laaffacciata il’ha visto ha iniziato ad applaudirlo e a gridargli “bravo”.si è profondamente commosso fino alle lacrime e ha risposto alla sua: “Ancora un po’ e ce la facciamo”.

fattoquotidiano : Coronavirus, sindaco di Bari Decaro consegna spesa a domicilio a paziente appena dimesso dall’ospedale. E lui lo ri… - repubblica : Foggia, partorisce 3 gemelli nell'ospedale in emergenza per il Coronavirus: 'Inno alla gioia, oltre le paure' - repubblica : Coronavirus, nella casa di riposo di Soleto salgono a 9 i morti: 'Debilitati perché lasciati senza cibo per 2 giorn… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Rispettate le misure di distanziamento all'interno, guanti e mascherine all'ingresso. Ma alcuni gestori hanno scelto di n… - TgrRaiPuglia : Rispettate le misure di distanziamento all'interno, guanti e mascherine all'ingresso. Ma alcuni gestori hanno scelt… -