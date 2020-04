Coronavirus, Austria: iniziata la fase 2 con la riapertura dei negozi piccoli (Di martedì 14 aprile 2020) In Austria è iniziata la fase 2 dell’emergenza Coronavirus, con la quale il governo ha permesso la riapertura dei negozi più piccoli come primo passo verso il ritorno alla normalità. E’ partita in Austria la fase 2. E la ripartenza è iniziata proprio con la riapertura dei negozi di piccole dimensioni. Per le strade delle … L'articolo Coronavirus, Austria: iniziata la fase 2 con la riapertura dei negozi piccoli proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - l’Austria riparte : oggi inizia la fase 2 - riaprono i negozi. “Un primo passo verso il ritorno alla normalità”

