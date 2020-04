Coronavirus, Antonio Socci dopo l'ultimo bollettino: "Ci vuole tanto a capire che si è sbagliato strada?" (Di martedì 14 aprile 2020) I dati diffusi dalla Protezione Civile nel giorno di Pasquetta, lunedì 13 aprile, non erano affatto buoni: 566 vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di morti per Coronavirus in Italia che sfonda le 20mila persone e arriva a quota 20.465. Cifre inimmaginabili, terribili. Cifre che scatenano la reazione di Antonio Socci, che commenta il bollettino su Twitter: "dopo un mese di chiusura totale i risultati sono questi. A dir poco tristi. Ma ci vuole tanto a capire che si è sbagliato strada o che si deve cambiare strategia perché la sola chiusura non basta? Tutti i geni che stanno a Roma e i consulenti brancolano nel buio?", s'interroga Antonio Socci rilanciando un estratto di un articolo che dava conto dell'ultimo bollettino. Leggi su liberoquotidiano Antonio morto di coronavirus in carcere. Era in attesa dell’inizio processo

Nocera Inferiore - il coronavirus uccide l’imprenditore Antonio Comitino

Coronavirus Usa : a San Antonio lunghe file alle food bank (Di martedì 14 aprile 2020) I dati diffusi dalla Protezione Civile nel giorno di Pasquetta, lunedì 13 aprile, non erano affatto buoni: 566 vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di morti perin Italia che sfonda le 20mila persone e arriva a quota 20.465. Cifre inimmaginabili, terribili. Cifre che scatenano la reazione di, che commenta ilsu Twitter: "un mese di chiusura totale i risultati sono questi. A dir poco tristi. Ma ciche si è sbagliato strada o che si deve cambiare strategia perché la sola chiusura non basta? Tutti i geni che stanno a Roma e i consulenti brancolano nel buio?", s'interrogarilanciando un estratto di un articolo che dava conto dell'

Antonio_Tajani : Buon Lunedì dell’Angelo a tutti voi!Una preghiera per le vittime e per tutti coloro che si battono contro il #coronavirus in prima linea! - Antonio_Tajani : .@EU_Commission ha dato il via libera al decreto liquidità. Ora non ci sono più scuse per erogare prestiti garantit… - TgrPiemonte : Tensione alla casa di riposo Sant'Antonio di Carmagnola. Su 50 ospiti, almeno 46 positivi al #coronavirus. Il perso… - tradingcoachit : RT @Libero_official: Anche ieri, 566 morti per #coronavirus. Antonio Socci: 'Cosa è necessario per capire che si deve cambiare strategia?'… - Libero_official : Anche ieri, 566 morti per #coronavirus. Antonio Socci: 'Cosa è necessario per capire che si deve cambiare strategia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Antonio Coronavirus, Antonio Pesenti: "In Lombardia c'è un buon rallentamento ma la grande paura rimane Milano" La7 Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

Ore 12.39 - Morto farmacista: il totale sale a 7 Un altro farmacista è morto dopo aver contratto il Covid-19. È Antonio Tilli, direttore della Farmacia Comunale di Pontassieve. Lo rende noto il ...

Coronavirus, Antonio Socci dopo l'ultimo bollettino: "Ci vuole tanto a capire che si è sbagliato strada?"

I dati diffusi dalla Protezione Civile nel giorno di Pasquetta, lunedì 13 aprile, non erano affatto buoni: 566 vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di morti per coronavirus in Italia che sfonda ...

Ore 12.39 - Morto farmacista: il totale sale a 7 Un altro farmacista è morto dopo aver contratto il Covid-19. È Antonio Tilli, direttore della Farmacia Comunale di Pontassieve. Lo rende noto il ...I dati diffusi dalla Protezione Civile nel giorno di Pasquetta, lunedì 13 aprile, non erano affatto buoni: 566 vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di morti per coronavirus in Italia che sfonda ...