Coronavirus | Antoci | ‘gravissimi i funerali fratello boss a Messina’

(Di martedì 14 aprile 2020) Palermo, 14 apr. (Adnkronos) – “L’11 aprile a Messina decine di persone, nonostante i divieti, accompagnavano il feretro deldell’exLuigi Sparacio. Sull’accaduto gli inquirenti stanno già indagando per comprenderne meglio i contorni. Quanto accaduto è gravissimo”, denuncia Giuseppe, Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto ed ex Presidente del Parco dei Nebrodi, scampato ad un agguato mafioso nel maggio 2016. ‘E’ incredibile che mentre nel nostro Paese migliaia di famiglie sono costrette a non poter vedere morire i loro congiunti e a dover poi effettuare esequie solitarie e riservate, a Messina accadano cose di questo genere. Personaggi che, con arroganza, pensano che le norme valgano solo per alcuni mentre altri, sull’onda del delirio di impunità, pensano di poter fare i ...