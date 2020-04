Coronavirus: ‘andiamo da medico’ ma è morto da anni, multati (Di martedì 14 aprile 2020) Una bugia scoperta subito e pure inverosimile. Per riuscire a violare le restrizioni per l’emergenza Coronavirus, una coppia ha raccontato di dover far visita al medico. Poi la verità scoperta dalla Polizia. Ci sono italiani che ormai si stanno inventando di tutto pur di avere la libertà di uscire in barba alle restrizioni volute dal … L'articolo Coronavirus: ‘andiamo da medico’ ma è morto da anni, multati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - nel focolaio di Bergamo i medici di base senza protezioni : ‘Andiamo al macello’. Bloccato l’ospedale da campo : ‘Manca personale’ (Di martedì 14 aprile 2020) Una bugia scoperta subito e pure inverosimile. Per riuscire a violare le restrizioni per l’emergenza, una coppia ha raccontato di dover far visita al medico. Poi la verità scoperta dalla Polizia. Ci sono italiani che ormai si stanno inventando di tutto pur di avere la libertà di uscire in barba alle restrizioni volute dal … L'articolo: ‘andiamo da medico’ ma èdaproviene da www.meteoweek.com.

etuc_ces : ?????? “Se le imprese muoiono, andiamo in recessione e da lì è dura tornare in piedi. Non possiamo rischiare che migli… - antoniodb69 : RT @etuc_ces: ?????? “Se le imprese muoiono, andiamo in recessione e da lì è dura tornare in piedi. Non possiamo rischiare che migliaia di imp… - AristarcoScann1 : RT @etuc_ces: ?????? “Se le imprese muoiono, andiamo in recessione e da lì è dura tornare in piedi. Non possiamo rischiare che migliaia di imp… - Ettore572 : RT @Teresat14547770: Coronavirus, slitta la cig: per i lavoratori in cassa integrazione l'assegno entro 30 giorni - Teresat14547770 : Coronavirus, slitta la cig: per i lavoratori in cassa integrazione l'assegno entro 30 giorni… -