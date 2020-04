Coronavirus, ancora un calo: tutti i numeri della provincia di Caserta (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Trend che fa ben sperare quello che riguarda i contagi da Coronavirus in Terra di Lavoro. A conferma dell’andamento di questi giorni, oggi i positivi sono 244 e diminuiscono di 15 unità rispetto ai 259 di ieri. Bene anche il dato dei guariti con 20 pazienti in più il cui tampone ha dato esito negativo ai controlli: siamo a 107 rispetto agli 87 di lunedì. I tamponi processati in totale sono 5348 (+167) mentre restano invariati i numeri dei pazienti in quarantena obbligatoria (372) e in autoisolamento (2553). I decessi salgono a quota 36 dopo quello di un 71enne di Villa di Briano. I decessi riguardano: 5 Santa Maria Capua Vetere, 5 Marcianise; 3 Aversa; 2 Maddaloni, 2 Vitulazio, 2 Mondragone, 2 San Prisco, 1 Casal di Principe, ; 1 a: Bellona, Arienzo, Caserta, San Cipriano di Aversa, Castel Volturno, Roccamonfina, ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - il bollettino delle 18 : +675 contagi rispetto a ieri - aumentano ancora i guariti

Coronavirus - diretta Protezione Civile : i dati di oggi 14 aprile. Trend ancora in calo

Coronavirus ancora 602 morti e quasi tremila nuovi casi | ecco tutti i dati (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Trend che fa ben sperare quello che riguarda i contagi dain Terra di Lavoro. A conferma dell’andamento di questi giorni, oggi i positivi sono 244 e diminuiscono di 15 unità rispetto ai 259 di ieri. Bene anche il dato dei guariti con 20 pazienti in più il cui tampone ha dato esito negativo ai controlli: siamo a 107 rispetto agli 87 di lunedì. I tamponi processati in totale sono 5348 (+167) mentre restano invariati idei pazienti in quarantena obbligatoria (372) e in autoisolamento (2553). I decessi salgono a quota 36 dopo quello di un 71enne di Villa di Briano. I decessi riguardano: 5 Santa Maria Capua Vetere, 5 Marcianise; 3 Aversa; 2 Maddaloni, 2 Vitulazio, 2 Mondragone, 2 San Prisco, 1 Casal di Principe, ; 1 a: Bellona, Arienzo,, San Cipriano di Aversa, Castel Volturno, Roccamonfina, ...

Linkiesta : Non abbiamo ancora un piano nazionale per i tamponi. Non abbiamo un’applicazione di tracciamento dei positivi. Non… - repubblica : Coronavirus, superati i 20mila morti. Stabili i dati di crescita della malattia, calano ancora le persone in terapi… - fattoquotidiano : Coronavirus, Fico: “L’Europa deve fare meno calcoli e pensare più ai cittadini. Ci sono stati passi avanti ma ne ma… - anBenedetti : Ancora riduzione T.I. 11° giorno consecutivo di calo (882 posti liberati) + pazienti T.I. solo Campania (+2) e Sici… - 100x100Napoli : Coronavirus: ancora allerta in Asia, sospesa la Champions League -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus, ancora vittime a Treviso: Dino, odontotecnico, e Valerio, l’operaio camperista La Tribuna di Treviso Coronavirus, calano i ricoveri e i positivi ma in Italia si continua ancora a morire

SONO complessivamente 104.291 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 675 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.363. Si tratta dell’aumento più contenuto da oltre un mese ...

Coronavirus in Lombardia, al via i test per capire chi è immune

Lo ha detto stamani l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, parlando dell'emergenza coronavirus. "Il fatto che la gente abbia fatto questo grosso sacrificio è servito tantissimo. Dobbiamo ...

SONO complessivamente 104.291 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 675 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.363. Si tratta dell’aumento più contenuto da oltre un mese ...Lo ha detto stamani l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, parlando dell'emergenza coronavirus. "Il fatto che la gente abbia fatto questo grosso sacrificio è servito tantissimo. Dobbiamo ...