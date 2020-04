Coronavirus ancora 602 morti e quasi tremila nuovi casi | ecco tutti i dati (Di martedì 14 aprile 2020) In Conferenza Stampa alle ore 18 di oggi martedì 14 aprile, il commissario Angelo Borrelli ha comunicato i dati dell’emergenza Coronavirus relative alle ultime 24 ore. 104.291 i malati, 675 più di ieri Sono complessivamente 104.291 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento di 675 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.363. Si tratta dell’aumento più … L'articolo Coronavirus ancora 602 morti e quasi tremila nuovi casi ecco tutti i dati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Camillo Agnello perseguitato | Ancora paura del Coronavirus dopo Uomini e Donne

Coronavirus - De Luca : Nuovi focolai - misure ancora più restrittive se ci si rilassa

ROMA (ITALPRESS) – Complessivamente 162.488 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora, 2.972 in piu’ rispetto al consuntivo ... In terapia intensiva ci sono ancora 3.186 pazienti ...

Edili Cisl Campania: ripresa cantieri provincia di Salerno non prima del 4/5 maggio

La provincia di Salerno è ancora in piena emergenza coronavirus, specie nelle zone a sud di Salerno come il Vallo di Diano. Nei cantieri si intrecciano troppe mansioni, fasi, mezzi, attrezzi, ponteggi ...

