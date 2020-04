Coronavirus: Alzano, zero nuovi casi, un solo contagio l’ultima settimana (Di martedì 14 aprile 2020) Milano, 14 apr. (Adnkronos) – Il focolaio di Alzano Lombardo, uno dei comuni in provincia di Bergamo che ha pagato il conto più alto in termini di vittime da Coronavirus, sembra spento e ora si pensa a ricostruire sulle macerie. Oggi il numero dei nuovi casi è zero, ieri era di uno e nell’ultima settimana si è verificato un solo contagio. Anche la curva dei decessi è molto diminuita rispetto ai picchi di marzo. “Dovremo portare ancora molta pazienza per evitare contagi di ritorno – spiega il primo cittadino Camillo Bertocchi – e stiamo lavorando per capire come e quando sarà possibile avviare lo screening di massa, che ci darebbe un quadro chiaro sulla immunizzazione della popolazione, utile per una ripartenza adeguatamente pianificata”.L'articolo Coronavirus: Alzano, zero nuovi casi, un solo contagio ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Alzano - zero nuovi casi - un solo contagio l'ultima settimana

