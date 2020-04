Coronavirus, agriturismi in crisi: persi 2 mln nel weekend di Pasqua (Di martedì 14 aprile 2020) “Il lockdown si e’ abbattuto pesantemente sulle aziende agrituristiche. Le chiusure previste dal Governo nazionale e il divieto della Regione Campania di consegna di pasti da asporto hanno spento tutte le attivita’ che tradizionalmente aprivano la stagione turistica nelle campagne”. A comunicarlo e’ la Coldiretti Campania, insieme a Terranostra Campania, l’associazione che raggruppa gli agriturismi della rete Campagna Amica. Il mancato fatturato solo per i due giorni di Pasqua e Pasquetta – calcolano Coldiretti e Terranostra Campania – e’ stato pari a oltre 1,9 milioni di euro per i circa 700 agriturismi presenti sul territorio regionale. “Con la chiusura forzata – spiega Manuel Lombardi, presidente di Terranostra Campania – e’ stata completamente azzerata la presenza degli ospiti con grandi difficolta’ ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Coldiretti : Agriturismi - crollo nel Salernitano. Giù l’export - boom di ordini per olio e conserve

