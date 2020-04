Coronavirus | Aeronautica Militare | il 3°stormo a Schiavonia per la realizzazione

(Di martedì 14 aprile 2020) Nelle prime ore di oggi, 14 aprile 2020, dalla base di Villafranca di Verona, sede del 3° Stormo dell’, sono cominciate le operazioni di trasferimento dell’ospedale da campo donato dall’Emirato del Qatar all’Italia e destinato a(PD), dove sarà installato in prossimità dell’ospedale COVID19 della città secondo le indicazioni della Regione Veneto. In particolare si tratta di una struttura ospedaliera campale di oltre cinquemila metri quadrati composta da 4 tendostrutture rispettivamente di dimensioni 40x80m (1), 10x60m (2), 10x80m (1). A Villafranca, in linea con quanto disposto dal Comando Operativo di Vertice Interforze, sono stati accolti nei giorni scorsi cinque velivoli cargo C17, precisamente nelle giornate dell’8, del 10 (due voli), dell’11 e del 13 aprile, ai quali se ne ...

