Coronavirus | a Roma 60enne porta a spasso tartaruga | multata

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 aprile 2020)– Sembra una barzelletta ma è tutto vero. I Carabinieri della Stazione Cinecittà coadiuvati da quelli della Compagnia di Intervento Operativo nella mattinata di ieri hanno sanzionato una donna di 60 anni, in quanto sorpresa fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo. I Carabinieri, in piazza dei Gerani, nel corso di specifici controlli del territorio finalizzati al rispetto delle prescrizioni per l’emergenza sanitaria, hanno controllato la donna che stava passeggiando a piedi nella citata piazza del quartiere Centocelle con al seguito una. Alla richiesta della certificazione, laha fornito la singolare giustificazione, riferendo che era uscita dall’abitazione perre a fare una passeggiata alla propria, regolarmente posseduta. Per la donna e’ scattata la sanzione amministrativa per ...