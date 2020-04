Coronavirus a Napoli: sei contagiati tra il personale dell’ospedale Monaldi (Di martedì 14 aprile 2020) Ospedale Monaldi: un primario (ora ricoverato al Cotugno), 4 infermieri e un addetto alle pulizie sono risultati positivi al Coronavirus. Sei contagi da Coronavirus nel giro di poche ore al reparto di Medicina Interna Cardiovascolare e dismetabolica dell’Ospedale Monaldi di Napoli: sono risultati positivi il primario (ora ricoverato al Cotugno), 4 infermieri e un addetto delle pulizie. Di fronte a un nuovo possibile focolaio, l’ospedale dei Colli ha immediatamente avviato la sanificazione dei locali e sottoposto il personale ai tamponi e agli screening con i test rapidi. Lo scorso 3 aprile, un’infermiera di 60 anni che lavorava all’Ospedale Monaldi, nel reparto di Cardiologia, era morta a causa del Covid 19 (risultando purtroppo la prima operatrice sanitaria morta a Napoli per Covid 19). Nonostante l’impegno e tutte le cautele prese dal punto di vista della ... Leggi su 2anews Coronavirus - Napoli come Wuhan : reparto di un ospedale costruito in poche ore | VIDEO

Ospedale: un primario (ora ricoverato al Cotugno), 4 infermieri e un addetto alle pulizie sono risultati positivi al. Sei contagi danel giro di poche ore al reparto di Medicina Interna Cardiovascolare e dismetabolica dell'Ospedaledi: sono risultati positivi il primario (ora ricoverato al Cotugno), 4 infermieri e un addetto delle pulizie. Di fronte a un nuovo possibile focolaio, l'ospedale dei Colli ha immediatamente avviato la sanificazione dei locali e sottoposto ilai tamponi e agli screening con i test rapidi. Lo scorso 3 aprile, un'infermiera di 60 anni che lavorava all'Ospedale, nel reparto di Cardiologia, era morta a causa del Covid 19 (risultando purtroppo la prima operatrice sanitaria morta aper Covid 19). Nonostante l'impegno e tutte le cautele prese dal punto di vista della ...

