Coronavirus | 1 miliardo di mascherine e milioni di litri di gel per i lavoratori | i

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Armiamoci per la ripartenza. Prima di entrare nella fase due – avverte il Politecnico di Torino – bisogna garantire a tutti i luoghi di lavoro un imponente esercito di protezioni individuale. Un team di ricercatori guidati dal rettore Guido Saracco ha fatto i calcoli al dettaglio, azienda per azienda, differenziando le esigenze anche in base ai ruoli: collaboratore, dirigente, apprendista e così via. Il Corriere della Sera ha anticipato parte dei risultati dello studio: in totale, ogni mese in Italia iavranno bisogno di 960di, di cui circa il 10% potrebbe essere di tipo Ffp3, 456di guanti, 2,1di termometri, 250mila cuffie per capelli. Serviranno 175.000 termometri a infrarossi, per assicurarsi che chiunque entri in un luogo di lavoro sia in perfetta salute. Infine, anche se la regola d’oro resta quella di ...