virginiaraggi : #coronavirus Durante fine settimana di Pasqua, potenziati controlli Polizia Locale: oltre 30mila verifiche, più di… - SkyTG24 : Coronavirus, a Palermo grigliata sui tetti per eludere i controlli - RaiNews : #Coronavirus, #Viminale: per #Pasqua 270mila controlli. Quasi 14mila sanzionati - zazoomnews : Coronavirus controlli gruppi Telegram per evitare i posti di blocco - #Coronavirus #controlli #gruppi - CorriereUmbria : Coronavirus Umbria, a Terni durante i controlli i carabinieri trovano e salvano cagnolina sulla E45 #terni… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli coronavirus Controlli coronavirus, gruppi Telegram per evitare i posti di blocco: così gli italiani a Pasqua hanno aggirato i divieti Leggo.it Coronavirus: porta a spasso la tartaruga il giorno di Pasquetta

I Carabinieri, in piazza dei Gerani, nel corso di specifici controlli del territorio finalizzati al rispetto delle prescrizioni per l’emergenza sanitaria, hanno controllato la donna che stava ...

Coronavirus, Macron: 'Epidemia non è ancora sotto controllo. Lockdown fino all'11 maggio'

La maggior parte della popolazione tuttavia resterà ancora bloccata nelle proprie case, mentre negozi, bar e altri spazi pubblici rimarranno chiusi almeno fino al 26 aprile. Leggi ...

I Carabinieri, in piazza dei Gerani, nel corso di specifici controlli del territorio finalizzati al rispetto delle prescrizioni per l’emergenza sanitaria, hanno controllato la donna che stava ...La maggior parte della popolazione tuttavia resterà ancora bloccata nelle proprie case, mentre negozi, bar e altri spazi pubblici rimarranno chiusi almeno fino al 26 aprile. Leggi ...