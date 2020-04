Controlli anti Coronavirus della Finanza: 338 multe nei giorni pasquali (VIDEO) (Di martedì 14 aprile 2020) Controlli anti Coronavirus da parte della Guardia di Finanza di Napoli durante le festività pasquali: 338 multe, 7 denunce e 1 arresto. I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, impegnati a vigilare sull’osservanza delle misure previste per contenere la diffusione del Coronavirus anche nel periodo pasquale, hanno controllato, sia su strada che presso i terminal portuali, complessivamente 2187 persone riscontrando 338 violazioni, anche penali. In particolare, oltre all’arresto operato dalla Compagnia di Casalnuovo il giorno di Pasqua a Mariglianella di un pluripregiudicato che ha tentato di fuggire su un’auto rubata, a Napoli (via Roma e Rione Traiano), a Torre Annunziata, Casalnuovo, a Giugliano in Campania e a Pozzuoli le Fiamme Gialle hanno sequestrato 10 veicoli per violazioni al Codice della Strada. I conducenti, infatti, sono stati tutti scoperti a ... Leggi su 2anews LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Tanti controlli nel giorno di Pasquetta in Italia

Catania - controlli anti Coronavirus : dai balconi pietre contro agenti

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti Controlli anti Covid, Mangialardi: “Da Senigallia prova di grande civiltà” Senigallia Notizie "Arrustuta" in strada con lancio di bottiglie contro i carabinieri: due arresti a Cruillas

Nel lungo weekend di controlli per le forze dell’ordine è finito in manette anche un 34enne ... I responsabili, identificati lo stesso pomeriggio, saranno multati per la violazione delle misure anti ...

Coronavirus e controlli alle aziende, chiusa impresa di abbigliamento a Pianoro

Sigilli a una azienda di Pianoro, per violazione della normativa anti-coronavirus. E' successo nel weekend di Pasqua, dove i militari del comune alle porte di Bologna hanno sanzionato il titolare di ...

