Controlli a Palermo come a Milano: un grazie alle forze dell’ordine che lavorano anche a Pasqua (Di martedì 14 aprile 2020) Palermo è una città che con la sua provincia raccoglie 1 milione e trecentomila abitanti. È la quinta città metropolitana italiana per popolazione, la terza per dimensione. In questi giorni di festa, i social sono stati invasi da un video in cui alcuni abitanti del quartiere popolare Sperone facevano una grigliata con tanto di musica e balli sui terrazzi , tra l’altro privi di recinzione. Quelle immagini hanno destato l’indignazione generale, non solo da parte di chi resta diligentemente a casa aspettando che passi la nottata, ma anche da parte degli stessi palermitani che non si riconoscono giustamente in stucchevoli stereotipi sul degrado e l’ignoranza del Sud. Nel video della grigliata di Palermo l’elicottero della Polizia: lo Stato c’è Palermo non è quella gente che irride lo Stato. È soprattutto tante ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - barbecue sul tetto per evitare i controlli : così si festeggia Pasqua a Palermo

Coronavirus - a Palermo grigliata sui tetti per eludere i controlli : decine di persone tra tavoli e barbecue [FOTO e VIDEO]

Coronavirus : controlli a Palermo - Prefetto sospende tredici attività (Di martedì 14 aprile 2020)è una città che con la sua provincia raccoglie 1 milione e trecentomila abitanti. È la quinta città metropolitana italiana per popolazione, la terza per dimensione. In questi giorni di festa, i social sono stati invasi da un video in cui alcuni abitanti del quartiere popolare Sperone facevano una grigliata con tanto di musica e balli sui terrazzi , tra l’altro privi di recinzione. Quelle immagini hanno destato l’indignazione generale, non solo da parte di chi resta diligentemente a casa aspettando che passi la nottata, mada parte degli stessi palermitani che non si riconoscono giustamente in stucchevoli stereotipi sul degrado e l’ignoranza del Sud. Nel video della grigliata dil’elicottero della Polizia: lo Stato c’ènon è quella gente che irride lo Stato. È soprattutto tante ...

poliziadistato : Attraverso elicotteri #RepartoVolo e pattuglie in strada continuano i controlli in città della Questura di Palermo… - SkyTG24 : Coronavirus, a Palermo grigliata sui tetti per eludere i controlli - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: da Venezia a Palermo, #Pasqua con città deserte e molti controlli - LE FOTO - SecolodItalia1 : Controlli a Palermo come a Milano: un grazie alle forze dell’ordine che lavorano anche a Pasqua… - polaris881 : RT @poliziadistato: Attraverso elicotteri #RepartoVolo e pattuglie in strada continuano i controlli in città della Questura di Palermo per… -