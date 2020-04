Consumatori | vabbè ma Professionisti!

Leggi su feedproxy.google

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Mettiamoci d'accordo una volta per tutte: chi può ragionevolmente credere che il meccanismo produttivo funzioni sulla scorta di un automatico succedersi di produzione-consumo? “Senza soldi non si canta messa”: occorre danaro affinchè mediante l'acquisto il Valore prodotto si trasmuti in Ricchezza. ià, il danaro! Se il reddito è insufficiente si dovrà utilizzare il risparmio. Se il risparmio non ce la fa più si deve utilizzare il debito. Se il debito cresce oltre la capacità di ripagarlo, (...) - Tribuna Libera