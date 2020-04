Conoscete Jasmine? E’ la figlia di due personaggi Tv molto famosi

Leggi su chenews

(Di martedì 14 aprile 2020) Ecco la bellissima e giovanissimadi Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Già seguitissima sui social per la sua bellezza fuori dal comune Conoscevate ladi Albano Carrisi e Loredana Lecciso ? Insieme, il cantante e la showgirl ebbero tra il 2001 ed il 2002, due figli, una femmina ed un maschio, e la primogenita è la diciottenne, davvero bellissima. Per adesso non sembrerebbe cheabbia voglia di seguire le orme di uno dei due genitori, conducendo una vita lontano dai riflettori e che non si avvicina al mondo dello spettacolo. Ma, inevitabile, la diciottenne ha già tantissimi seguaci sui social, proprio dovuti alla sua bellezza che incanta. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: MIRIAM LEONE REGINA DELLA QUARANTENA: NON SOLO SCATTI DA CAPOGIRO EccoCarrisi: la bellissima primogenita di Albano e Loredana Una bellezza tutta ...