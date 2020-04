Confimprese ci spiega perché tanti negozi per bambini non riapriranno

(Di martedì 14 aprile 2020) Milano. Riaprire iper– come prevede l’ordinanza del governo del 10 aprile - rischia di essere un’impresa più difficile del previsto sia perché alcune regioni come Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna hanno deciso di prolungarne la chiusura per motivi di sicurezza sia perché in tant

Il Foglio

Milano. Riaprire i negozi per bambini – come prevede l’ordinanza del governo del 10 aprile - rischia di essere un’impresa più difficile del previsto sia perché alcune regioni come Lombardia, Piemonte ...Confimprese, infatti, stima che solo in Lombardia “un negozio su tre non riaprirà ... nei centri commerciali e centri città sui canoni d’affitto con cui non riusciamo ad avviare un tavolo di lavoro ...