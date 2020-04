Confcommercio, a marzo crollo dei consumi. L’allarme di Svimez per le imprese del Sud (Di martedì 14 aprile 2020) Lo studio di Confcommercio sui consumi di marzo: crollo del 31,7% rispetto ad un anno fa. ROMA – Lo studio di Confcommercio sui consumi di marzo ha confermato l’impatto negativo del coronavirus sull’economia italiano, dovuto anche agli effetti del lockdown. Nel terzo mese dell’anno è stato registrato un crollo del 31,7% rispetto ad un anno fa con una contrazione del Pil che potrebbe toccare quota -13%. Il report di Confcommercio Il report di Confcommercio si è soffermato anche sui diversi settori che sono stati travolti da questa crisi. Il crollo maggiore lo ha avuto il settore di abbigliamento e calzature che con la chiusura dei negozi hanno registrato un -100%. Male anche il settore del turismo. La chiusura delle frontiere ha portato dall’ultima settimana di marzo a un -95% degli stranieri. In negativo anche le immatricolazioni ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Confcommercio : “A marzo consumi in calo del 32%. Ora liquidità immediata ma anche contributi a fondo perduto” (Di martedì 14 aprile 2020) Lo studio disuididel 31,7% rispetto ad un anno fa. ROMA – Lo studio disuidiha confermato l’impatto negativo del coronavirus sull’economia italiano, dovuto anche agli effetti del lockdown. Nel terzo mese dell’anno è stato registrato undel 31,7% rispetto ad un anno fa con una contrazione del Pil che potrebbe toccare quota -13%. Il report diIl report disi è soffermato anche sui diversi settori che sono stati travolti da questa crisi. Ilmaggiore lo ha avuto il settore di abbigliamento e calzature che con la chiusura dei negozi hanno registrato un -100%. Male anche il settore del turismo. La chiusura delle frontiere ha portato dall’ultima settimana dia un -95% degli stranieri. In negativo anche le immatricolazioni ...

