"Come Macron". Che disastro per la grillina Beghin: per difendere Conte lo paragona al galletto. Ma è seria? (Di martedì 14 aprile 2020) Difficile difendere Giuseppe Conte in un momento Come questo. Difficile anche per un grillino, per quei grillini che lo hanno consegnato in dote all'Italia per una doppia premiership. Attaccato su più fronti per la gestione dell'emergenza coronavirus, il presidente del Consiglio si trova da giorni sulla graticola. E così ecco che per difenderlo scende in campo Tiziana Beghin, del M5s, la quale ospite in collegamento con Omnibus, su La7, lo paragona ad Emmanuel Macron. La proverbiale pezza peggiore del buco, insomma: per difendere Conte il parallelismo col galletto francese altrettanto inviso agli italiani e, bene ricordarlo, allo stesso partito a cui appartiene la Beghin. "Da Giuseppe Conte lo stesso stile e lo stesso approccio usato da Macron. Ha dovuto affrontare una crisi senza precedenti", ha spiegato la Beghin. E allora... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - ultime notizie – Verso il rinnovo dello stop di tutte le attività per altre due settimane. Macron : «Dall’Italia lezioni su come reagire». Manfredi : «Valutiamo test online per ingresso a Medicina»

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Conte e Macron richiamano l’Europa all’unità. Sala : “Nulla sarà come prima - vedremo se qualcosa sarà meglio”

Coronavirus - Macron annuncia serrata come in Italia : “Per almeno 15 giorni si potrà uscire solo per lavoro o fare la spesa. Siamo in guerra”” (Di martedì 14 aprile 2020) DifficileGiuseppein un momentoquesto. Difficile anche per un grillino, per quei grillini che lo hanno consegnato in dote all'Italia per una doppia premiership. Attaccato su più fronti per la gestione dell'emergenza coronavirus, il presidente del Consiglio si trova da giorni sulla graticola. E così ecco che per difenderlo scende in campo Tiziana, del M5s, la quale ospite in collegamento con Omnibus, su La7, load Emmanuel. La proverbiale pezza peggiore del buco, insomma: peril parallelismo col galletto francese altrettanto inviso agli italiani e, bene ricordarlo, allo stesso partito a cui appartiene la. "Da Giuseppelo stesso stile e lo stesso approccio usato da. Ha dovuto affrontare una crisi senza precedenti", ha spiegato la. E allora...

rtl1025 : ?? #Macron: 'Dall'11 maggio riapriremo progressivamente asili, #scuole e #università'. La #Francia non era 'evidente… - MatteoPedrosi : Sintetizzo #Macron: lockdown ???? fino 11/05, poi tutti riceveranno mascherine dallo Stato, saremo in grado di effett… - marcoarchetti : RT @lauracesaretti1: Macron va in tv e spiega come, quando, cosa e perché. E anche dove si è sbagliato. E noi abbiamo da mesi la sit com a… - Noovyis : ('Come Macron'. Che disastro per la grillina Beghin: per difendere Conte lo paragona al galletto. Ma è seria?) Pla… - Ciocco_Laura : @tdecarolis111 @Linkiesta Grandissimo attore Macron, falso come una banconota da 1000 franchi -