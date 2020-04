Come Benedetta Rossi ha risposto a tono agli haters (ricevendo incomprensibili critiche per aver detto una parolaccia) (Di martedì 14 aprile 2020) Un elenco di offese (“cretina” “cessa” “orrenda” “Inutile” “schifosa”) condivise e cuoricinate da quasi un centinaio di persone. Benedetta Rossi, nota food-blogger e protagonista di diversi programmi televisivi, ha risposto a tono nella serata di ieri, criticando l’utilizzo di Twitter da parte di alcune persone: «Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce – ha risposto Benedetta Rossi di Fatto in casa da Benedetta -. Non frequento Twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB…Alla faccia del cazzo a me sembra un ritrovo di bulli frustrati …comunque stacce fratè…il cretino sei tu». LEGGI ANCHE > Liliana Segre sugli haters: «Sono persone di cui avere pena, vanno curate» Benedetta Rossi e la sua ... Leggi su giornalettismo Benedetta Parodi come non l’avete mai vista : foto commovente

Coronavirus - Benedetta Rossi consiglia come fare una spesa ‘saggia’ : ecco cosa comprare (Di martedì 14 aprile 2020) Un elenco di offese (“cretina” “cessa” “orrenda” “Inutile” “schifosa”) condivise e cuoricinate da quasi un centinaio di persone., nota food-blogger e protagonista di diversi programmi televisivi, hanella serata di ieri, criticando l’utilizzo di Twitter da parte di alcune persone: «Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce – hadi Fatto in casa da-. Non frequento Twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB…Alla faccia del cazzo a me sembra un ritrovo di bulli frustrati …comunque stacce fratè…il cretino sei tu». LEGGI ANCHE > Liliana Segre sugli: «Sono persone di cui avere pena, vanno curate»e la sua ...

capuleti_giulia : Non è molto che frequento Twitter,sebbene fossi iscritta da tempo,ma come Benedetta Rossi ho capito subito, sopratt… - cuorearmato : RT @GUCCYBABY: Ragà scusate ma come vi permettete di toccarmi Benedetta Rossi se ho imparato a fare due dolci messi in croce durante questa… - cmqsara : RT @GUCCYBABY: Ragà scusate ma come vi permettete di toccarmi Benedetta Rossi se ho imparato a fare due dolci messi in croce durante questa… - _urbanpenguin : NON mi dovete toccare Benedetta: io fan n.1 da quando ho iniziato l’università, con le coinquiline sforniamo ricett… - GUCCYBABY : Ragà scusate ma come vi permettete di toccarmi Benedetta Rossi se ho imparato a fare due dolci messi in croce duran… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Benedetta Come Benedetta Rossi ha risposto a tono agli haters (ricevendo incomprensibili critiche per aver detto una parolaccia) Giornalettismo.com Benedetta Rossi insultata sui social sbotta: ‘Non me ne frega un c..zo della tv’

Durissimo botta e risposta tra Benedetta Rossi e un utente che l’ha insultata su Twitter. La celebre foodblogger non si è risparmiata per rispondere alle offese che qualcuno le ha rivolto su Twitter.

“Aiutateci a tornare”: Disneyworld chiude, 2 salernitane bloccate in Florida

Le ragazze in questione – come scrive il quotidiano “Le Cronache” – sono Linda De Martino di Battipaglia e Benedetta Lo Presti di Salerno, giunte in Florida per un contratto a termine fino al prossimo ...

Durissimo botta e risposta tra Benedetta Rossi e un utente che l’ha insultata su Twitter. La celebre foodblogger non si è risparmiata per rispondere alle offese che qualcuno le ha rivolto su Twitter.Le ragazze in questione – come scrive il quotidiano “Le Cronache” – sono Linda De Martino di Battipaglia e Benedetta Lo Presti di Salerno, giunte in Florida per un contratto a termine fino al prossimo ...