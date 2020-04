Ci hanno messo "solo" due mesi, guidati da un governo allo sbaraglio: toh, come cambierà l'autocertificazione (Di martedì 14 aprile 2020) La prova del fatto che il governo sia in confusione totale arriva da una delle anticipazioni relative alla cosiddetta Fase 2 della gestione dell'emergenza coronavirus. Una delle principali novità a cui sta lavorando la task-force guidata da Vittorio Colao sarebbe infatti una app per gestire le autocertificazioni e geolocalizzare i cittadini, monitorando così gli spostamenti di chi è risultato positivo al coronavirus. Decisione peretta, sacrosanta. Ma sorge un dubbio: ci voleva Colao e una task force per far capire al governo che viviamo nel 2020 e che una app, per l'autocertificazione, era necessaria sin dal principio? Evidentemente sì: altra prova dell'inadeguatezza dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. L'applicazione, che sarà scaricabile da un sito del governo e sarà disponibile sia per Android sia per iOS, dovrebbe consentire ... Leggi su liberoquotidiano Amici - Gaia e Giulia hanno litigato? “Lei mi ha promesso…”

Bertolaso dimesso dal San Raffaele. Lui ha fatto il “miracolo” al telefono - gli altri hanno solo aperto bocca

Il vaccino per il Coronavirus sarà un cerotto : messo a punto dagli stessi ricercatori che hanno trovato un rimedio a SARS e MERS (Di martedì 14 aprile 2020) La prova del fatto che ilsia in confusione totale arriva da una delle anticipazioni relative alla cosiddetta Fase 2 della gestione dell'emergenza coronavirus. Una delle principali novità a cui sta lavorando la task-force guidata da Vittorio Colao sarebbe infatti una app per gestire le autocertificazioni e geolocalizzare i cittadini, monitorando così gli spostamenti di chi è risultato positivo al coronavirus. Decisione peretta, sacrosanta. Ma sorge un dubbio: ci voleva Colao e una task force per far capire alche viviamo nel 2020 e che una app, per l'autocertificazione, era necessaria sin dal principio? Evidentemente sì: altra prova dell'inadeguatezza dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. L'applicazione, che sarà scaricabile da un sito dele sarà disponibile sia per Android sia per iOS, dovrebbe consentire ...

LaStampa : I 38 sanitari hanno viaggiato su un volo messo a disposizione dalla Fondazione Specchio dei Tempi de La Stampa e da… - borghi_claudio : Scusa @vitocrimi io ti voglio bene ma non puoi scrivere queste sciocchezze. Se non si voleva il MES il VOSTRO minis… - Antonio_Tajani : Sarebbe doveroso conferire una Medaglia al Valor Civile a medici, infermieri e volontari morti a causa del #COVID19… - alebeckhusky : RT @nomfup: Tutti a invidiare le fasi 2 degli altri, degli stessi che hanno traccheggiato, indetto elezioni in piena epidemia, cercato l’im… - RitaTagliaferri : @pretendjng Hanno messo Toby in copertina! -

Ultime Notizie dalla rete : hanno messo Coronavirus, gli errori che hanno messo in ginocchio gli Usa (e a rischio la rielezione di Trump) Il Secolo XIX Coronavirus, nei Paesi del Golfo oltre 15mila casi

Sono più di 15mila i contagi confermati nei sei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), che hanno messo in atto una serie di misure per contenere la diffusione del nuovo coronavirus dopo ...

Ford può reggere ancora per tre mesi

[Rassegna stampa] Ford sarebbe in grado di reggere altri tre mesi anche con la produzione ferma. Questo quanto affermato dai vertici dell’Ovale Blu che hanno messo in evidenza la liquidità necessaria ...

Sono più di 15mila i contagi confermati nei sei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), che hanno messo in atto una serie di misure per contenere la diffusione del nuovo coronavirus dopo ...[Rassegna stampa] Ford sarebbe in grado di reggere altri tre mesi anche con la produzione ferma. Questo quanto affermato dai vertici dell’Ovale Blu che hanno messo in evidenza la liquidità necessaria ...