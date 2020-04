Chiara Nasti nella bufera per ciò che ha scritto su Instagram (e sì, lo ha scritto davvero) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Chiara Nasti si è attirata addosso una valanga di insulti e di critiche per aver riportato su Instagram una vecchia citazione che sarebbe attribuita all’attrice Zsa Zsa Gabor. “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto e un asino che paghi per ogni cosa”. La citazione è stata accompagnata da una foto della Nasti seduta in un’auto lussuosa ed il ciuco citato che pagherebbe ogni cosa sarebbe suo padre, come scritto dall’influencer. “Terribile quello che hai scritto – ha commentato un suo follower – Ad un uomo invece basta una cosa: evitare una donna così“. “Certo, io sono per pochi” ha replicato Chiara Nasti. Una citazione anacronistica che avrebbe potuto evitare o una mentalità retrograda vantata sui ... Leggi su bitchyf Chiara Nasti su Ig : “Nella vita serve un asino che paghi per ogni cosa : mio padre”

bechedire : RT @therealbedgirl: La cosa più triste del post di Chiara Nasti sono le migliaia di persone che le mettono like e commentano divertite - bechedire : Paragonare un padre ad un asino. Chiara Nasti senza rispetto per suo padre, io l’avrei disconosciuta. - Gesefi_onlus_it : 'Ogni donna deve avere un asino che paghi ogni cosa': così #ChiaraNasti finisce nella bufera. Per può anche finire… - sacrofanoo : RT @angeIsss: Back in the days seguivo qui su twitter una ragazza che aveva fatto le elementari con Chiara Nasti e spillava sempre del tea… - _heronvdale : RT @_loveandthundez: Chiara Nasti è di quanto più schifoso ci sia, una capra sfigata fallita che nel 2020 parla ancora di tigri nel letto e… -