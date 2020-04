Che fine hanno fatto i 600 euro?

(Di martedì 14 aprile 2020) Sono stati tanto annunciati ma soltanto una parte di quelli che che nediritto li ha ottenuti. I 600(che presto potrebbero diventare 800) promessi dal governo per sostenere tutti i lavoratori chedovuto rinunciare allo stipendio, restano ancora un miraggio per molti, anche se ieri

StefanoFassina : Caro @marattin , scoperto di conto da decine di md £? Scommettiamo che a fine anno è rinnovato? Se potessimo farlo… - borghi_claudio : Ma tra quelli che al momento sono tranquilli perchè si, l'autonomo è a zero, ma loro a fine mese sono pagati (pensi… - ricpuglisi : Salvini se la cava soltanto davanti a 'giornalisti' incapaci o conniventi. Altrimenti ecco la fine che fa. - DanieleColonna : @LaStampa Adesso vediamo quanti estremisti del lockdown rimangono. Non voglio pensare al Dpef di settembre cosa con… - vincenzocoppol5 : @matteograndi Che fine abbiamo fatto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine

Corriere della Sera

È andata meglio di come temevamo, visto che sabato 11 aprile la percentuale di spostamenti era attorno al 32% e la scorsa settimana abbiamo registrato un aumento in termini percentuali di circa 3%" .Il governo assicura che non accetterà di ricorrere al Mes? “Meglio tardi che mai”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, aggiungendo: “Speriamo che le nostre denunce e segnalazioni servano perché ...