Che fa Lorena Forteza oggi? Notizie sulla star de Il Ciclone

(Di martedì 14 aprile 2020) In occasione di questa quarantena, i palinsesti si sono adattati per proporre alla gente reclusa in casa indimenticabili film e saghe da rivedere. Nel novero di questi film rientra anche Il, Film di Leonardo Pieraccioni, di cui sicuramente ricorderemo tutti la sensuale Caterina. Interpretata daci domandiamo tutti che fine abbia fatto l’attrice. Scopriamolo insieme. Curiosità diDi una bellezza Latina non di poco conto,ha fatto girare la testa a molti maschi a suo tempo.purtroppo la nota attrice non cavalca più l’onda del successo a causa di alcuni problemi che l’hanno riguardata. Dopo aver perso la sua forma fisica ed essersi ammalata di depressione,è sparita dai palcoscenici. Questa sua particolare condizione le costo’ a suo tempo anche l’affidamento del figlio ...

Lorena_Sca_ : #ciòCheSono oggi lo devo a loro, 79 e 80 anni, loro che sono i più vulnerabili e che devo proteggere il più possibi… - Lorena_Sca_ : @vfeltri Siete fatti con lo stampino, che merde! - Lorena_Sca_ : @AliciSardine E lei che non ha capito quello che ho scritto. - 218Ivr : @jimiyoonie È OVVIO CHE C’È LORENA - vitalbaa : @LorenaLVilla @vivapaoand Per carità, Lorena, concordo con te e lo dico sin dall’inizio. Ed è inaccettabile anche i… -

Ultime Notizie dalla rete : Che Lorena

MessinaToday

Immediata è la risposta del sindaco che ha attivato gli organi sanitari per effettuare tamponi a tappeto in tutta la struttura. A raccontarlo è lo stesso primo cittadino Lorena Vedovato, in un video ...Le lezioni in presenza, a causa dell'emergenza da Covid-19, non ripartiranno entro la fine dell'anno scolastico quindi resta da prendere in considerazione il cosiddetto piano B: esami che saltano, la ...