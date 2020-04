Champions League, ipotesi “final eight”: la rivelazione dalla Spagna (Di martedì 14 aprile 2020) La Uefa starebbe pensando di giocare la Champions League in un’unica città con una final eight. La rivelazione dalla Spagna La Champions League potrebbe terminare con una formula inedita. A rivelarlo è il Mundo Deportivo, che spiega come la Uefa potrebbe optare per una “final eight” in un’unica città. In questo modo di sarebbe la precedenza ai campionati, senza però cancellare la competizione europea più importante. La final eight sarebbe giocata tra le squadre che hanno raggiunto i quarti: l’idea sarebbe quella di scegliere una città unica non colpita dal Covid-19. La decisione potrebbe essere presa dalla riunione del Comitato Esecutivo della Uefa del 23 aprile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Barcellona-Napoli - arrivano i rimborsi dei biglietti di Champions League

Dalla Spagna - Champions ed Europa League verso il completamento in sede unica

