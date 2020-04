Champions ed Europa League ad agosto, tutto in 15 giorni (Di martedì 14 aprile 2020) Champions ed Europa League ad agosto, tutto in 15 giorni. Ecco qual è il nuovo piano da parte della UEFA per le prossime settimane tutto in 15 giorni. Questo è il nuovo piano da parte della UEFA per poter far disputare le due edizioni sospese della Champions e dell’Europa League, come riportato dall’edizione odierna di tuttosport. A quanto pare Ceferin starebbe pensando a quarti e semifinali in campo neutro e in gara unica, come la finale. Il tutto a porte chiuse. Martedì 21 aprile ci sarà una nuova riunione per prendere una decisione di comune accordo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Accordo Uefa-Eca/ Champions ed Europa league ad agosto in gara secca e a porte chiuse

Intesa Uefa-Eca - Europa League e Champions in gara secca

