“Cessa | cretina | orrenda | schifosa” | Benedetta Rossi insultata risponde | “Bulli social e

Benedetta Rossi, la popolare foodblogger creatrice della pagina "Fatto in casa", è stata insultata pesantemente da un account su Twitter che ha successivamente reso il profilo privato. Benedetta, però, ha risposto: "Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce".

ensrto : RT @fraversion: cessa, cretina, inutile, orrenda, schifosa. Ieri la scarica di insulti è toccata a @homemadebybenny, oggi toccherà a una pe… - bPgiAupLWLDWg1p : RT @ComeAs__YouAre: Mia madre quando domani mattina scoprirà che qualcuno ha osato dare della cretina, falsa, orrenda e ultra cessa a Bene… - dadagioia : RT @homemadebybenny: @luisannamesseri @fraversion Si è lucchettato perchè c'era molto molto altro...prima di dire 'esagerata' prenditi del… - SuniBu : @edweena Solito motivo: non mi piaci quindi ti do della cretina, falsa, orrenda e cessa. E perché – e su questo non… - Dario_Arry : RT @severusmagiustu: Scusate ma il “politically correct” con una persona che da della cretina cessa ad un’altra solo perché cucina in telev… -

