Cesa (Caserta): Bonus Spesa Richiesti da Troppi Ricchi, Interviene La Guarda di Finanza (Di martedì 14 aprile 2020) Ottocento domande per i buoni Spesa su novemila abitanti, circa il 10% della popolazione. E’ successo a Cesa (Caserta) e la Guardia di Finanza ora vuole vederci chiaro. Il sindaco del paese, intanto, ha dichiarato via web: “Di fronte a questo numero di domande impressionante sono deluso e amareggiato. Avevamo fatto appello al buon senso affinché non venissero presentate domande da parte di persone che non ne avessero necessità, in quanto i fondi non sono sufficienti per dare assistenza a lungo tempo, e gli uffici comunali sono stati inondati di domande“. Sembra infatti che molte richieste siano giunte da persone che non possiedono i requisiti adeguati. Il primo cittadino ha ribadito: “Ci siamo ritrovati domande di persone con redditi importanti, di persone che hanno lavorato fino a poche settimane fa e che quindi hanno sicuramente la ... Leggi su youreduaction Coronavirus - curva in discesa : tutti i casi nei comuni del Casertano

