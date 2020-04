CdM - Mertens, il rinnovo si è fermato dopo l'incontro con ADL: trattativa congelata (Di martedì 14 aprile 2020) Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Dries Mertens e il Napoli, poi l'arrivo del Covid-19 ha cambiato tutto. Leggi su tuttonapoli CdM - Mertens - per il rinnovo serve un altro accordo : è cambiato tutto dall'incontro con ADL (Di martedì 14 aprile 2020) Sembrava tutto fatto per ildi Driese il Napoli, poi l'arrivo del Covid-19 ha cambiato tutto.

cn1926it : CdM – #Mertens e #DeLaurentiis si riavvicinano attraverso i social. Pensiero unico: il calcio che manca - infoitsport : CdM - Mertens, per il rinnovo serve un altro accordo: è cambiato tutto dall'incontro con ADL - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Mertens aspetta un nuovo passo dal Napoli, potrebbe bastare poco per l'accordo per il rinnovo - cn1926it : CdM – #Mertens #Napoli, adesso il rinnovo dipende dalla variabile economica: due gli argomenti aperti - juve_magazine : RT @calciomercato_m: CDM - Mertens aspetta un nuovo passo dal Napoli, potrebbe bastare poco per l'accordo per il rinnovo -

Ultime Notizie dalla rete : CdM Mertens CdM – Mertens e De Laurentiis si riavvicinano attraverso i social. Pensiero unico: il calcio che manca CalcioNapoli1926.it CdM - Mertens, il rinnovo si è fermato dopo l'incontro con ADL: trattativa congelata

Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Dries Mertens e il Napoli, poi l'arrivo del Covid-19 ha cambiato tutto. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno svela che tutto si è fermato dopo ...

CDM - Mertens aspetta un nuovo passo dal Napoli, potrebbe bastare poco per l'accordo per il rinnovo

Non solo. "C’è un’ altra variabile: le multe post ammutinamento. Ci aveva provato Mertens, di fronte al mare. Provato a chiedere un atteggiamento più morbido al presidente. Non soltanto per il suo ...

Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Dries Mertens e il Napoli, poi l'arrivo del Covid-19 ha cambiato tutto. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno svela che tutto si è fermato dopo ...Non solo. "C’è un’ altra variabile: le multe post ammutinamento. Ci aveva provato Mertens, di fronte al mare. Provato a chiedere un atteggiamento più morbido al presidente. Non soltanto per il suo ...