Caterina Balivo Instagram strepitosa, abito le ‘accarezza’ il corpo da urlo: «Gambe favolose» (Di martedì 14 aprile 2020) Su Instagram Caterina Balivo continua a mantenere vivo il rapporto col suo folto pubblico. La conduttrice partenopea, dopo lo stop di ‘Vieni da me’, a causa del Coronavirus, si sta dando un gran da fare in dirette social. Un modo carino per trascorrere il tempo e far divertire i fan a casa. «Buon pomeriggio ragazzi! Che bella la diretta di oggi con @stefano.massini.9 e domani alle 15 c’è @massimogramelliniofficial Ah scusate… ma nella scatola rossa di Caterina cosa c’è?!? Chi indovina domani diretta con me», questo l’ultimo messaggio della presentatrice. Ma gli ammiratori non sono stati stuzzicati soltanto dal contenuto misterioso del box, quanto dall’elegante vestitino indossato dalla bella napoletana. In poche ore oltre 25mila mi piace e decine di complimenti. Caterina Balivo Instagram strepitosa, abito le ... Leggi su urbanpost Caterina Balivo - la figlioletta Cora commuove il web : le parole che non ti aspetti [FOTO]

Caterina Balivo - mistero sui social : cosa c’è in quella scatola?

Caterina Balivo - il suo sogno mostra grandissimo dolore (Di martedì 14 aprile 2020) Sucontinua a mantenere vivo il rapporto col suo folto pubblico. La conduttrice partenopea, dopo lo stop di ‘Vieni da me’, a causa del Coronavirus, si sta dando un gran da fare in dirette social. Un modo carino per trascorrere il tempo e far divertire i fan a casa. «Buon pomeriggio ragazzi! Che bella la diretta di oggi con @stefano.massini.9 e domani alle 15 c’è @massimogramelliniofficial Ah scusate… ma nella scatola rossa dicosa c’è?!? Chi indovina domani diretta con me», questo l’ultimo messaggio della presentatrice. Ma gli ammiratori non sono stati stuzzicati soltanto dal contenuto misterioso del box, quanto dall’elegante vestitino indossato dalla bella napoletana. In poche ore oltre 25mila mi piace e decine di complimenti.le ...

zazoomnews : Caterina Balivo la figlioletta Cora commuove il web: le parole che non ti aspetti [FOTO] - #Caterina #Balivo… - KontroKulturaa : Caterina Balivo, la figlioletta Cora commuove il web: le parole che non ti aspetti [FOTO] - - zazoomnews : Caterina Balivo mistero sui social: cosa c’è in quella scatola? - #Caterina #Balivo #mistero #social: - gillia1897 : @fakickboxing @rixio_RN @whysomaro @enricoI00 @catty8323 @ScleViOsserva @gnap_miaou @Porchiddio1 @RenataMilla2… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Buon pomeriggio ragazzi' -